Раніше російська влада відправила під арешт трьох захисників політика Олексія Навального.

Уряд РФ запропонував позбавляти російських адвокатів статусу в разі їх від'їзду за кордон. Як пише "Комерсант" з посиланням на Федеральну палату адвокатів, відповідна поправка готується до Закону "Про адвокатуру".

Нову норму пропонується застосовувати у випадках, якщо адвокати без поважної причини не з'являлися в РФ більше року або вирішили постійно мешкати в іншій країні.

Адвокатське співтовариство припускає, що норму використовуватимуть для тиску на адвокатів, які з-за кордону продовжують працювати в російській юрисдикції.

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На сайті Legal Petition вже з'явилося звернення, в якому автори заявили про хвилю переслідувань адвокатів з політичних причин. Автори петиції пропонують своїм колегам оголосити страйк і відмовитися від участі у всіх видах судочинства з 25 по 28 жовтня 2023 року.

Арешти адвокатів в РФ

Раніше російська влада відправила під арешт трьох захисників політика Олексія Навального. Заарештовані Вадим Кобзєв, Олексій Ліпцер та ігор Сергунін. Ще один адвокат політика – Олександр Федулов – за інформацією ЗМІ, перестав виходити на зв'язок.

Сам Навальний засуджений до 19 років колонії за 6 статтями. Минулого місяця стало відомо, що його переводять у в'язницю з більш суворим режимом.

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