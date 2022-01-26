За даними розвідок, Росія може вдруге вторгнутися до України вже взимку.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров грубо відповів журналісту, який цікавився реакцією міністерства на нещодавні заяви генсека НАТО Єнса Столтенберга з приводу нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Про це йшлося на брифінгу Лаврова у Держдумі РФ 26 січня.

Один з присутніх на події журналістів запитав у російського міністра, як він реагуватиме на слова Столтенберга щодо посилення військ НАТО у країнах східного флангу на тлі загрози наступу РФ на Україну.

На що Лавров очікувано відповів грубощами: "Я вже давно ніяк не розглядаю його (Столтенберга – УНІАН) заяви. Мені здається, він уже давно втратив зв’язок з реальністю".

Читайте такожГлава РПЦ Кирило заявив, що Росія – лідер вільного світуНапередодні у НАТО заявили про перекидання винищувачів та кораблів у країни-члени Альянсу в Східній Європі.

Наприклад, Данія направить фрегат в Балтійське море і чотири винищувачі F-16 в Литву. У свою чергу іспанські кораблі приєднаються до сил НАТО, а також вирішується питання посилання винищувачів до Болгарії, куди Нідерланди у квітні відправлять два винищувачі F-35.

Зазначено, що всі заходи спрямовані на зміцнення союзників у зв'язку з нарощуванням російських військ на кордонах України.

У січні відбулась серія зустрічей між представниками НАТО і Росією, у ході яких Москва наполягала на перегляді політики вступу до Альянсу за запропонованими наприкінці грудня "гарантіями безпеки".

Кремль намагається юридично зобов’язати Захід відмовити Україні та низці країн Європи, які колись були під окупацією Радянського Союзу, у вступі до НАТО.

При цьому сама РФ ніяких гарантій зі свого боку не дає. Понад те, окремі російські посадовці погрожують безпеці Європи 100-тисячним військом, зосередженим довкола України.

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