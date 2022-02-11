Путін вжив цитату з пісні російського гурту про зґвалтування.

Глава уряду Литви Інґріда Шимоніте назвала "огидними" слова російського президента Володимира Путіна на адресу української влади "терпи, моя красуне".

Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Я вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни", – прокоментувала Шимоніте.

Напередодні Білий дім заявив, що будь-який жарт про зґвалтування незалежно від того, хто його сказав, "викличе обурення".

Речниця Адміністрації Джен Псакі підкреслила, що США ніколи не мовчать, коли російські топ-політики публічно брешуть: "Зауважу, що ми ніколи не стримували стурбованості щодо неправдивості деяких заяв, які виходять з вуст президента Путіна і представників російського уряду, а також войовничої риторики, яка виходить з їхніх ротів".

Путін процитував стрічку "терпи, моя красуне" з неоднозначної пісні гурту "Красная плесень" під час підсумкової прес-конференції з Макроном у Москві 7 лютого.

Фраза стосувалась небажання Києва поступатися Росії у "Мінських угодах": "У Києві то кажуть, що виконуватимуть, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати!"

Російська преса звернула увагу на прихований натяк зґвалтування, про що ідеться у вже згаданій пісні.

У відповідь представник російського президента Дмитро Пєсков версії ЗМІ заперечив: "Я переконаний, що Володимир Путін не знайомий з творчістю цього гурту, і я думаю, що свого часу цей гурт – я, чесно кажучи, теж не знайомий – запозичив з російського фольклору".

Зеленський відповів, що у заяві Путіна був "вже перебір".

Путін пізніше відреагував на розголос у мережі. Російський глава стверджує, що заява "не мала ніякого особистого виміру".

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