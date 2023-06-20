У Російській Федерації вперше оштрафували всесвітньо відомий месенджер через відмову видалити інформацію про війну в Україні.
За даними пропагандистського ТАСС, йдеться про додаток Viber, з якого хочуть стягнути 1 млн рублів за "фейки" про кількість втрат російської армії в Україні та жертви серед мирного населення.
Відповідне рішення виніс судовий ділянку світового судді № 422 району Та ганський (в Москві) відповідно до ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.
"Визнати компанію Viber Media S. A r.L винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (невиадлення власником сайту інформації або інтернет-сторінки в разі, якщо обов'язок з видалення такої інформації, інтернет-сторінки передбачений законодавством РФ). Призначити покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 1 млн рублів", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що за цією статтею закон РФ передбачає штраф від 800 тис. до 4 млн рублів.
Зі свого боку видання "Известия" уточнює, що представник Viber під час виступу в суді пояснив, що компанія не може повністю видалити контент з соціальної мережі. Однак його зробили недоступним до перегляду на території РФ та видалили з пошукової видачі.
Йдеться про шість повідомлень з різних чатів, які "рекомендував" видалити Роскомнадзор.
Російські штрафи через "СВО" - останні випадки
Нагадаємо, що навесні 2022 року у РФ ухвалили закон, спрямований на залякування росіян та замовчування теми війни в Україні. Зокрема, кримінальну відповідальність ввели за поширення "завідомо неправдивої інформації" про армію РФ та її дискредитацію.
У травні жителя міста Воронеж оштрафували на 30 тисяч рублів через те, що в соціальній мережі він висловився про Україну, як "про нормальну країну".
А у квітні москвичка "влетіла" на 40 тисяч рублів через комплімент президенту України Володимиру Зеленському. Вона назвала його"гарним юнаком".