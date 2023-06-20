Це перший прецедент на території Російської Федерації щодо месенджера. Viber звинуватили у відмові видалити "несхвальну" для режиму інформацію про війну в Україні.

У Російській Федерації вперше оштрафували всесвітньо відомий месенджер через відмову видалити інформацію про війну в Україні.

За даними пропагандистського ТАСС, йдеться про додаток Viber, з якого хочуть стягнути 1 млн рублів за "фейки" про кількість втрат російської армії в Україні та жертви серед мирного населення.

Відповідне рішення виніс судовий ділянку світового судді № 422 району Та ганський (в Москві) відповідно до ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

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"Визнати компанію Viber Media S. A r.L винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (невиадлення власником сайту інформації або інтернет-сторінки в разі, якщо обов'язок з видалення такої інформації, інтернет-сторінки передбачений законодавством РФ). Призначити покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 1 млн рублів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за цією статтею закон РФ передбачає штраф від 800 тис. до 4 млн рублів.

Зі свого боку видання "Известия" уточнює, що представник Viber під час виступу в суді пояснив, що компанія не може повністю видалити контент з соціальної мережі. Однак його зробили недоступним до перегляду на території РФ та видалили з пошукової видачі.

Йдеться про шість повідомлень з різних чатів, які "рекомендував" видалити Роскомнадзор.

Російські штрафи через "СВО" - останні випадки

Нагадаємо, що навесні 2022 року у РФ ухвалили закон, спрямований на залякування росіян та замовчування теми війни в Україні. Зокрема, кримінальну відповідальність ввели за поширення "завідомо неправдивої інформації" про армію РФ та її дискредитацію.

У травні жителя міста Воронеж оштрафували на 30 тисяч рублів через те, що в соціальній мережі він висловився про Україну, як "про нормальну країну".

А у квітні москвичка "влетіла" на 40 тисяч рублів через комплімент президенту України Володимиру Зеленському. Вона назвала його"гарним юнаком".

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