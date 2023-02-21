Крім ликів святих на броні надрукують тексти молитов.

Господарське управління Міністерства внутрішніх справ РФ купує похідні бронепанелі із зображеннями святих і молитвами для московської поліції.

Як пише російське видання "Полигон медиа", МВС збирається купити 111 бічних або додаткових пластин для бронежилетів такого типу.

Зокрема, з Георгієм Побідоносцем, Архангелом Михаїлом і Казанською Божою Матер'ю. Крім ликів святих на броні надрукують тексти молитов.

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У вимогах до плит зазначено, що вони повинні бути розміром 16 на 12 см, мати товщину 7 мм, забезпечувати захист від куль, витримувати мороз, спеку і дощ. Вартість закупівлі поки невідома.

Війна в Україні - позиція РПЦ

Російська православна церква активно підтримує російське вторгнення в Україну. При цьому патріарх РПЦ Кирило стверджує, що "Росія ніколи ні на кого не нападала, лише захищала свої кордони".

Він мотивує росіян брати участь у загарбницькій війні проти України, засуджуючи росіян, які бояться мобілізації і виїжджають за межі РФ через страх померти у війні, та заявляючи, що російській молоді довгі роки насаджувалися помилкові цінності.

Священики РПЦ заявляють, що українці "прославляють антихриста", тому пощади не може бути ні для українських солдатів, ні для жінок і дітей.

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