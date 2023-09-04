Школи та торгові центри столиці РФ отримали повідомлення про "мінування", повідомляють росЗМІ.

Москву "атакували" повідомленнями про мінування місцевих шкіл та торгових центрів після аналогічної хвилі ранкових попереджень у Києві.

Про це повідомили пропагандистські "РИА Новости", посилаючись на джерело в екстрених службах.

"Школи і торгові центри Москви отримали повідомлення про "мінування", попередньо, з України", - йдеться в повідомленні.

Також там уточнили, що попри" небезпеку", ніякої евакуації не проводиться.

Київ захлеснула хвиля повідомлень про "замінування"

Нагадаємо, сьогодні вранці в Києв надійшла "хвиля" попереджень про мінуванні всіх середніх шкіл і коледжів. ДСНС організувала перевірки закладів на предмет наявності небезпечних боєприпасів.

У КМВА закликали українців зберігати спокій і уточнили, що адміністрації шкіл будуть приймати рішення про евакуацію в міру розвитку ситуації.

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