Чоловік місяць її вистежував, перш ніж напав та двічі вистрілив в голову.

Москвич прямо на вулиці застрелив дівчину, тому що вона відмовилася від стосунків з ним.

Читайте такожУ Росії чоловік через ревнощі вбив свою дівчину і її маленького брата (фото, відео)Про це пише Telegram-канал "Мослента".

Зазначається, що чоловік місяць її вистежував, перш ніж напав та двічі вистрілив в голову. Лікарі намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли, дівчина померла.

У Москві розстріляли дівчину-хореографа: інші подробиці

Як повідомляє Telegram-канал Mash, дівчина, яку розстріляли в Москві, виявилася хореографом.

"30-річна Наталія Проніна керувала танцювальною школою, давала майстер-класи і виступала сама. Займалася танцями з 6 років, брала участь у міжрегіональних конкурсах, співпрацювала з зірками естради", - йдеться в повідомленні.

Її розстріляли ввечері 23 грудня біля власного під'їзду. Розшук злочинця триває.

За інформацією Telegram-канал 112, після вбивства Наталії Проніної розшукується Олександр Кравченко:

"Наталя та Олександр зустрічалися якийсь час. Сам Олександр з Криму. Мотив злочину поки розслідується".

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Автор: Катерина Шварц