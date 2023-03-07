Де школярка дістала марихуану, невідомо.

У Москві 7-річна школярка отруїлася марихуаною. Першокласниці стало зле під час заняття з гімнастики, після чого вона потрапила до реанімації.

За інформацією російського пропагандистського телеграм-каналу Mash, дівчинку на імʼя Маргарита Ш. кілька разів знудило, потім вона знепритомніла. Після цього довелося викликати швидку допомогу.

Дитину доправили до лікарні. Аналізи першокласниці показали, що вона отруїлася марихуаною. Відомо, що дівчинку перевели до іншої лікарні, де добу тримали у реанімації. Їй також зробили повторний тест.

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Якщо аналізи підтвердять, що дитина отруїлася наркотиком, то у справу втрутяться правоохоронці. Де школярка дістала марихуану, невідомо.

Інциденти в Росії: останні новини

7 березня 2023 року в Москві сталася пожежа в головній будівлі МВС Росії. За інформацією ЗМІ, зайнялися будівельні матеріали на третьому поверсі будівлі.

Напередодні росіянка вирішила помститися дитині за те, що її сина штовхнули з гірки. Жінка зламала хлопчику хребта. Інцидент трапився у Московській області.

Не минулося без інцидентів за участі російських військових. У Курській області між солдатами-строковиками сталася перестрілка. Всі "стрілки" служать в армії вже не перший місяць.

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