РосЗМІ зазначають, що горять нібито будматеріали.

У головному приміщенні міністерства внутрішніх справ РФ на Петрівці, 38 у Москві вирує пожежа.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", спалахнули будматеріали на третьому поверсі. Зараз із будівлі валить дим.

"На місці працюють пожежники, інформації про постраждалих наразі немає", - пише канал.

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Останні пожежі в РФ

Останнім часом в РФ регулярно відбуваються пожежі та вибухи на режимних об'єктах, заводах і нафтобазах. Нещодавно у прикордонній Бєлгородській області горіла нафтобаза з цистернами палива, а в Санкт-Петербурзі раптово спалахнув завод "Зірка". Саме на цьому підприємстві виробляються двигуни для ВМФ РФ, а також генератори та електропідстанції.

Минулого місяця у Нижегородській області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл", а у ніч на 14 лютого у Москві сталася чергова пожежа - горіла будівля техцентру. Росіяни інколи звинувачують у пожежах Україну, заявляючи про "диверсії". Тим часом українська сторона ігнорує ці звинувачення.

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