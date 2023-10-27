Пропагандист публічно погрожував зраднику Царьову, не підбираючи слів.

Топ-пропагандист РФ Володимир Соловйов відкрито погрожував скандальному Олегу Царьову напередні замаху на нього.

На це звернув увагу український журналіст Денис Казанський, опублікувавши відео погроз. На кадрах Соловйов "наїхав" на Царьова, звинувативши його в тому, що той вліз у ігри російських силових структур.

"Олеже, я до тебе гарно ставлюся, але заспокойся трохи, а головне - не грай в ігри між російськими силовими структурами. Вони між собою домовляться. А ті, хто опиниться між ними, перетворяться у труху, в прах", - заявив Соловйов.

Замах на Царьова

Нагадаємо, вранці 27 жовтня російські Telegram-канали повідомили, що в окупованій Ялті напали на Царьова. Сталося це в санаторії, де він жив.

За різною інформацією, колаборанта підрізали або підстрелили.

Останнім часом колаборант Олег Царьов досить жорстко критикував дії російської влади. Денис Казанський зауважив, що саме Кремлю зараз вигідно його "прибрати".

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