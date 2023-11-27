В Україні успішно демобілізували підполковника і старшого лейтенанта РФ, які виявилися братами.

В Україні "вантажем 200" лягли за війну Путіна двоє братів - підполковник і старший лейтенант армії РФ.

"Брат пішов за братом", - прокоментувала смерть окупантів мати в ефірі на росТБ, показуючи посмертні фотографії своїх дітей. За її словами, окупанти вирушили на війну в Україну у добровільному порядку.

"У нас молодший загинув і старший отримав звання полковника. Повинен був їхати в академію, але, вважайте, став як би добровольцем там. Командир батальйону... Мене, звичайно, сповістили про це вже перед самим... Коли він вже все. Сказав: "Мамуля, я не можу інакше". І він пішов за братом", - заявила вона.

Як уточнив український офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (відомий як "Штірліц"), в Україні "знесли" підполковника Юркевського Олександра і старшого лейтенанта Юркевського Івана.

В Україні ліквідували начальника зв'язку армії РФ

На минулих вихідних "Штірліц" також повідомляв про ще одну минулорічну втрату РФ, яку вдалося підтвердити. З'ясувалося, що у вересні 2022 року в Україні "вантажем 200" став начальник зв'язку армії РФ Сергій Нікулін.

Він був заступником начальника штабу 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії.

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