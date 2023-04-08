Виконаний з неабиякою майстерністю малюнок, що засуджує війну, з'явився на одній зі стін в північній столиці Росії.

В Санкт-Петербурзі невідомі створили велике антивоєнне графіті. Фотографії графіті опублікував у своєму Instagram петербурзький художник vano_bogomaz.

У центрі графіті зображений розп'ятий Ісус Христос, змальований з картини іспанського художника Дієго Веласкеса. По обидва боки від Христа зображені солдати з закритими обличчями і в повному камуфляжі.

"Прости їм, бо не відають що творять" - написано над головою Христа.

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В анотації до фото автор публікації додав підпис "Минуло 2000 років, а ми все не можемо зупинитися чинити зло".

Чи є автором графіті сам vano_bogomaz, не уточнюється. Як довго графіті проіснує - питання риторичне.

Ситуація в Росії

Поки російські художники малюють пацифістські графіті, внутрішня ситуація в Росії продовжує рухатися в бік класичної тоталітарної диктатури. Так, до Держдуми вже внесли законопроект, який пропонує саджати довічно за держзраду.

На тлі посилення репресій для урядовців у Росії ввели нове обмеження - їм заборонили виїжджати за кордон без прямого дозволу від прем'єр-міністра. Дозволи видаються тільки для робочих поїздок.

До слова, серед пересічних росіян прихильників війни і диктатури, схоже, менше не стає. Показовий випадок в Хабаровську. Там горе-мати додумалася зробити для дитини камуфляжні пелюшки. Але найгірше те, що вона вирішила шити такі пелюшки на продаж і на них знайшовся попит.

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