При виписці з пологового будинку росіянці захотілося "занурити" дитину у військову форму, але відсутність пропозицій на ринку надихнуло сім'ю почати нове "виробництво".

У Російській Федерації створили "камуфляжний" конвеєр для немовлят на території Хабаровська. Раніше РФ здивувала запливом місцевих школярів з автоматами.

Відповідну ідею придумала місцева "матуся" Олена Дмитрієва, зять якої зараз воює на території України. Її донька сильно засмутилася, коли при виписці з пологового будинку не змогла обернути свого новонародженого сина в камуфляжну ковдру. Відсутність пропозицій на ринку надихнула сімейство почати своє "виробництво", йдеться в сюжеті на россТБ.

"За два місяці я оббігала всі магазини, на мене дивилися як на неадекватну людину, тобто, ну таке неможливо..",- поскаржилася Дмитрієва.

Тепер "глава" сімейного бізнесу штопає ковдри для всіх немовлят, чиї батьки перебувають на українському фронті. До товару росіянка зазвичай додає "комплімент-записку" з повідомленням: "Тато, я з тобою".

Дивні витівки чиновників РФ - останні випадки

Нагадаємо, що громадяни Російської Федерації регулярно веселять українців, своїми витівками й абсурдними заяви на телебаченні. "Дурдом" твориться не тільки у суспільному житті звичайних громадян, приклад "божевілля" їм часто показує верхівка Кремля.

Наприклад, нещодавно омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова в рамках своєї пропаганди звинуватила українську дитину в тому, що вона хотіла з'їсти м*скальонка.

Також нещодавно черговою публікацією відзначився заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Там він згадав про свою улюблену тему "Апокаліпсису" в роздумах про Україну.

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