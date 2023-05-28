Сім'я окупантів почала міркувати про лист Путіну щодо виплат "насильно мобілізованим".

Дочка одного з російських окупантів занила в трубку про втрати російської армії, але примудрилася зробити батькові натяк, що, мовляв, було б непогано піти у "м'ясні" лави ПВК "Вагнер".

В аудіоперехопленні ГУР росіянка поділилася зі своїм батьком-окупантом останніми новинами з фронту. "Коротше, сьогодні писали в групі, що на початку березня штурмовики невдало штурмували, дуже багато загиблих в штормі. Дуже багато: близько 60-ти "двохсотих", - зауважила дівчина.

На що її батько-терорист уточнив, що він міг би бути в тих рядах. Але родичка зробила вигляд, що це її не стосується: "Ні, слава богу, ти не там". Далі росіянка намагалася аргументувати це тим, що її батька нібито мобілізували не для штурмів, а для "підстраховки тилу".

"Коротше, ви і будете сидіти в окопах, тільки добровільно... Тільки з добровільної згоди можуть відправити", - впевнена дівчина.

Потім донька окупанта згадала про якогось спільного знайомого, який пішов до ПВК "Вагнер". "Може бути, звичайно, це нерозумно, але чомусь багато людей вважають, що це місце, де можна заробити грошей", - зробила натяк росіянка. Але відразу ж виправилася: "Ціною свого життя".

Далі сім'я окупантів почала міркувати про лист Путіну щодо виплат "насильно мобілізованим".

Втрати РФ в Україні - актуальне

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 206 600 окупантів, з них 400 за минулу добу. Крім того, знищено ще три танки, 11 артсистем ворога, 7 броньованих машин, 9 цистерн, 3 БПЛА і 2 од.спецтехніки.

Напередодні ЗСУ показали відео чергового удару по російських силах на Бахмутському напрямку, де ворог протягом останніх місяців зазнає чи не найбільших втрат з усіх ділянок фронту. Внаслідок вогневого нальоту місце укриття ворога зруйновано, а разом з ним знищено двох окупантів, ще трьох поранено.

За словами президента США Джо Байдена, тільки в боях за місто Бахмут в Донецькій області Росія втратила близько 100 тисяч осіб особового складу.

Бійці ЗСУ підтверджують, що атаки рашистів у Бахмуті обходяться їм дорогою ціною - всі поля і вулиці укриті тілами мертвих загарбників.

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