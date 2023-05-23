Тим часом над Бєлгородом та областю літають безпілотники.

У Брянській області Росії терміново збирають силовиків. Оголошено план "Едельвейс".

Як повідомляє російський Телеграм-канал Mash, силовиків стягують у кілька районів Брянської області.

"Росгвардія посилюється у Севському, Суземському, Трубчевському та Климівському районах регіону", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом у сусідній Бєлгородській області досі тривожно. Російські пабліки повідомляють, що над Бєлгородом та Білгородським районом системою ППО збиті БПЛА, за попередніми даними, постраждалих немає.

У Росії тривожно - останні новини

Вчора бійці РДК знову зайшли на територію Росії. У Кремлі заявили, що доповіли про прорив російського кордону Путіну. Пізніше в Бєлгородській області ввели режим контртерористичної операції, а сьогодні цей режим продовжили.

ISW стверджує, що паніка, занепокоєння та відсутність згуртованості у коментуванні цих подій свідчать про те, що такого розвитку подій в РФ ніхто не очікував. Пропаганда зламалася у намаганнях коментувати події.

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