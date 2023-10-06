Цинічні заяви російського диктатора прозвучали після удару по військовому коледжу в Сирії.

За останню добу російські війська вбили кілька десятків людей в Україні, зокрема, завдавши кривавого удару по селу Гроза на Харківщині та по центру Харкова. Попри терористичні методи ведення війни, до яких вдаються росіяни, російський диктатор Володимир Путін публічно оголошує своєю метою боротися з тероризмом.

В телеграмі сирійському лідеру Башару Асаду Путін заявив, що рішуче нещодавній засуджує удар по військовому коледжу в місті Хомс, під час якого 80 людей загинули, 240 були поранені. Він називає атаку терактом і стверджує, що організатори мають бути покарані.

Водночас Путін підтверджує "намір тісно взаємодіяти з сирійськими партнерами у боротьбі з усіма формами та проявами тероризму".

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Росію визнали державою-спонсором тероризму

В листопаді 2022 року Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму.Низка країн, зокрема, Словаччина, визнали Росію країною-спонсором тероризму.

В травні цього року держсекретар США Ентоні Блінкен вперше допустив визнання Росії спонсором тероризму.

В липні 2023 року Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, а ПВК "Вагнер" – терористами.Таке формулювання вперше було закріплено в офіційному документі міжнародної організації.

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