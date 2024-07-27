За даними Міноборони країни-агресора, екіпаж катапультувався.

У Росії розбився бомбардувальник Су-34. Про це з повідомляє Telegram-канал Baza і публікує відповідні фото.

Згідно з повідомленням, інцидент стався під Волгоградом.

"За даними Міноборони, Су-34 зазнав аварії при виконанні планового навчально-тренувального польоту. Екіпаж катапультувався, загрози життю льотчиків немає. Попередня причина падіння винищувача – технічна несправність", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Падіння російських літаків - останні новини

На початку липня на Донбасі зенітники ЗСУ збили російський Су-25. Це був уже 361-й знищений літак агресора за час війни.

Збиття сталося на Покровському напрямку. Ворожий Су-25 завдавав ударів по позиціях оборонців України.

Ворожу "пташку" примусово приземлили зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Також УНІАН повідомляв, що у червні вперше було уражено найсучасніший винищувач Москви Су-57. Літак було уражено на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії.

Тоді в українській розвідці зауважили, що Су-57 - найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

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