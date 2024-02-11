Багатьох медиків погнали на війну в Україну лікувати поранених окупантів.

Після мобілізації російської армії у вересні 2022 року медичних працівників попередили не виїжджати з країни, але близько 2% лікарів і медпрацівників все одно втекли з РФ.

Про це йдеться у свіжому огляді британської розвідки. Крім того, до 3 тис. медпрацівників були мобілізовані для надання допомоги пораненим окупантам в Україні.

В огляді зазначено, що кілька місяців тому МОЗ РФ заявило, що медичній сфері не вистачає близько:

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26 500 лікарів;

58 200 середнього медичного персоналу.

При цьому, в 22 регіонах РФ зафіксовано значний дефіцит лікарів, а ще в 7 їх дефіцит оцінюється як гострий.

Згідно з оцінкою на січень 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів в РФ скоротилася на 7,5 тис.

У розвідці зазначили, що тенденцій до зміни ситуації на краще у 2024 році немає. "Важкий ресурсний і фінансовий тягар підтримки війни Росії в Україні негативно впливає на низку громадянських секторів, які обслуговують російське населення. Немає ніяких ознак того, що тенденція до скорочення кількості медичних працівників в Росії зміниться в 2024 році", – додали в розвідці.

Війна в Україні: новини

РФ почала використовувати дрони з камерами нічного бачення для ударів по Нікополю. За словами військових, нові російські дрони з тепловізійними камерами підвищили ефективність застосування дронів вночі.

Крім того, стало відомо, що окупанти почали використовувати на фронті "розумні" дрони з машинним зором. Один з таких БПЛА зафіксували на Херсонському напрямку близько трьох тижнів тому.

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