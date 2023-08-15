Шахраї отримали від неї 1,4 мільйона рублів.

Шахраї розвели заслуженого економіста Росії, екс-депутата Держдуми Тетяну Яригіну на 1,4 мільйона рублів. Вона попалася на банальну схему з переказом коштів на "безпечний банківський рахунок".

Як пише Baza, Яригіна попалася на золоту класику розводів. Їй подзвонив невідомий і представився співробітником банку. Він повідомив жінці про підозріле зняття грошей з її банківського рахунку і запевнив, що врятувати кошти можна тільки шляхом переказу їх на "безпечний" рахунок. Власне, так Яригіна і вчинила – шахраї отримали від неї 1,4 мільйона рублів.

"Потім, згідно з усіма заповітами цієї схеми, "співробітник банку" зрик. Яригіній же залишалося тільки прийняти масштаб катастрофи і звернутися в поліцію – тепер правоохоронці намагаються знайти чергового телефонного злодюжку", – сказано в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що Яригіна входила до складу держкомісії Ради Міністрів РРФСР з економічної реформи і засідала в Держдумі з 1994 по 2003 рік.

Інші новини Росії

Глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін закликав росіян не їздити до Європи. За його словами, там їм загрожує небезпека, адже на Заході є "біомеханоїди".

Тим часом в Росії процвітає практика доносів. Нещодавно бабуся-скандалістка вирішила написати донос на кафе через те, що там продають брелоки з "ворожим прапором" Великобританії. Тепер заклад перевіряє поліція.

Вас також можуть зацікавити новини: