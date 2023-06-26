У цій же клініці лікували "вагнерівців" після поранень, каже журналіст.

Ватажок російської ПВК "Вагнера" міг лікуватися в Петербурзькій клініці "Согаз", однією із співвласників якої є дочка Путіна Марія Воронцова.

Про це повідомив російський журналіст Сергій Немалевич в Telegram. За його словами, у 2021 році редакція "Радіо Свобода" отримала список ВІП-клієнтів цієї клініки. Серед них були голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко і Світлана Кривоногих - в ЗМІ припускають, що це мати позашлюбної дочки Путіна Луїзи Розової.

У списку було й інше ім'я - Дмитро Ісаакович Гейлер. "Відразу гуглилося, що людина з таким же ім'ям і датою народження зовсім недавно шукала роботу водієм, сподіваючись на зарплату в 40 тисяч рублів на місяць", - пише журналіст.

Відео дня

Навпроти імені Гейлера була позначка "Супер VIP", а номер карти клієнта свідчив про те, що ця людина лікується там вже довгий час.

Фальшивий паспорт на ім'я цієї людини знайшли під час недавнього обшуку у Пригожина. За даними журналіста, також у цій клініці лікували і продовжують лікувати інших "вагнерівців".

Обшуки у Пригожина: що відомо

Нагадаємо, що під час заколоту в Росії видання "Фонтанка" випустило новину про обшуки в офісі Пригожина в Санкт-Петербурзі.

У ній говорилося, що у ватажка приватної військової компанії знайшли злитки золота і фальшиві паспорти на Імена Дмитро Гейлер, Олег Семенов і Дмитро Бобров.

Вже пізніше видання видалило цю новину зі свого сайту і Telegram-каналу.

Вас також можуть зацікавити новини: