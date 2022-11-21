Юрія Дегтярьова підозрюють нібито у махінаціях із лісом.

Окупанти затримали так званого "міністра природних ресурсів та екологічної безпеки Луганської Народної Республіки" Юрія Дегтярьова. Російські пропагандисти повідомили про арешт "чиновника" на два місяці.

"За моєю інформацією, Керівник Мінприроди ЛНР Юрій Дегтярьов заарештований на два місяці нібито за махінації з лісом", - розповів співрозмовник російського пропагандистського агентства ТАСС.

Подробиць про затримання "чиновника" поки немає.

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Арешти гауляйтерів - що звісно

Після низки провалів на фронті у російських ставлеників Кремля на тимчасово окупованих різко почалися проблеми.

Так, 3 серпня з'явилася інформація, що зраднику Володимиру Сальдо раптово стало погано - його нібито отруїли. 13 вересня стало відомо, що його зняли з посади "голови адміністрації Херсонської області" через фінансові махінації. При цьому офіційно звинувачення Сальдо пред'явити не можуть, оскільки "гроші в регіон надходять з Москви готівкою".

16 листопада співробітники МВС РФ затримали Катерину Губарєву - "заступникв голови" створеного окупантами в Херсонській області "уряду". Її звинуватили в "економічному злочині" без будь-яких уточнень.

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