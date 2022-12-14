Зрадник Ілля Кива записав своє нове пропагандистське звернення просто з лазні.
На відео Кива, як завжди, почав з кремлівських кліше про "один народ" українців і росіян. "Чому українець, х*хол такий, як я, любить російську баню? Тому що ми, українці, і є росіяни. Це вони там, на Заході, ходять у ці "сауни"... (Плює – ред.) П*дари. Ми любимо нашу справжню лазню православну", - заявив Ківа.
Потім зрадник навіщось ліг голою спиною на землю і почав розтирати себе снігом. "Ось що робить нас єдиним народом, який обов'язково возз'єднається і переможе все зло", - сказав Кива.
Варто зазначити, що колишній український нардеп весь час підозріло погойдувався.
Кримінальна справа проти Киви
Ілля Кива (будучи нардепом ВР) втік з України ще напередодні вторгнення Росії, заявивши тоді, що просто вирішив раптово відпочити в Європі.
До цього Кива входив до фракції ОПЗЖ в Україні, яка підтримувала проросійські погляди.
Коли зрада Киви стало очевидною, вже в ході повномасштабної війни, депутати запропонували позбавити його мандата.
Наразі Кива перебуває у Москві, він постійно з'являється в ефірах російських телеканалів, закликаючи до геноциду українців.
В Україні проти нього порушені справи про держзраду, а також про недостовірне декларування доходів.