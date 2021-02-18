За 20 хвилин їзди від Геленджика, де знаходиться палац Путіна, розташована резиденція глави РПЦ Патріарха Кирила

Поруч з палацом президента Росії Володимира Путіна в Геленджику розташовані елітні садиби його друзів-олігархів.

Про це йдеться в розслідуванні "Відкритих медіа".

Так, недалеко від палацу Путіна розташована садиба "Дивноморська", що належить його давньому другу Геннадію Тимченку і Володимиру Колбіну. Тимченко-засновник нафтотрейдера Gunvor і власник інвестиційної компанії Volga Group. А Колбін син колишнього співвласника нафтотрейдера Gunvor Петра Колбіна, якого називали другом Путіна.

На території садиби площею 323 гектари знаходиться спа-комплекс, дегустаційний будинок і винний завод. Також тут планується будівництво аквапарку.

Тимченко і Колбін також володіють виноробним двором "Старий Прованс" в селі Криниця в цьому ж районі.

У самому Геленджику знаходиться розкішний будинок мільярдера і друга Путіна, головного акціонера банку "Росія" Юрія Ковальчука. Площа будинку становить 6752 квадратних метрів з видом на море.

За 20 хвилин їзди від того ж Геленджика розташована резиденція глави РПЦ Патріарха Кирила, побудована ще у 2012 році. У Синодальному відділі РПЦ його називають "культово-духовним центром", а місцеві жителі називають "дачею Патріарха".

За даними Росреєстру, поруч з культовим комплексом Патріархії, розташований критий басейн і 70 га виноградників, а також виноробне господарство "Мезибь".

Через ліс від маєтку Путіна знаходяться дві турбази сім'ї російського олігарха Олега Дерипаски, загальною вартістю в 7 мільярдів рублів. Також він орендує десятки тисяч гектарів лісу, що межують з палацом Путіна.

Найближчий його сусід - база "Парус", що належить президенту транспортного холдингу "Дело" Сергію Шишкарьову. Вартість самої ділянки під базою близько 1,2 мільярда рублів.

У самому Геленджику є резиденція основного акціонера банку "Росія" Юрія Ковальчука площею 70 гектарів і вартістю 11 мільярдів рублів. Головна будівля площею 6752 квадратних метрів включає басейн на даху і панорамні скляні стіни.

Фільм про палац Путіна: що відомо

"Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального наступного дня після його затримання випустив документальний фільм про величезний палац Володимира Путіна під Геленджиком.

Площа одного лише палацу становить 17 691 квадратний метр, а площа ділянки під ним — 68 гектарів.

Крім палацу, на ділянці розташований Льодовий палац висотою з п'ятиповерховий будинок, буквально заритий під землю, церква, оранжерея на 2500 квадратних метрів, амфітеатр і 80-метровий міст через яр, що веде до чайного будиночка. У горі є спеціальний тунель, що дозволяє вийти до моря.

У Кремлі розслідування Навального щодо садиби Путіна назвали "лохотроном".

Згодом російський бізнесмен-мільярдер, близький друг президента РФ Аркадій Ротенберг назвав себе власником садиби в Геленджику. Російська пропаганда наразі доводить, що об’єкт недобудований, і в середині нього – «суцільний бетон».

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Автор: УНІАН