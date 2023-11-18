Херсонський гауляйтер Володимир Сальдо видав, що Україна хоче бомбити Польщу.
За божевільними версіями зрадника, українці нібито готуються до ударів по базах у Польщі. Разом з тим, він не уточнив, про які саме об'єкти йдеться.
"Я знаю, що режим Зеленського готує удар по базах у Польщі. Зараз вони перероблюють далекобійні ракети, які НАТОвці дали, спеціально наносять російське маркування, щоб вдарити по Польщі та звинуватити Росію", - заявив колаборант.
Російські погрози щодо Польщі
Попри байки окупантів, Росія сама найчастіше публічно погрожує Польщі. Весною опальний Дмитро Медведєв закликав у Twitter "винищувати" поляків, "як щурів". Поляки відразу відповіли Медведєву, щоб той не зловживав спиртними напоями, натякнувши при цьому на обмежений інтелект російського політика.
З початку повномасштабної війни роспропаганда заявляла, що Варшава нібито готується напасти на Україну, щоб окупувати частину її територій. 21 червня Путін на Радбезі РФ заявив, що Польща нібито хоче втрутитися у війну, ввести на територію України своїх солдатів і захопити її.
Крім того, він назвав західні території Польщі "подарунком Сталіна полякам". За словами Путіна,"саме завдяки Радянському Союзу, завдяки позиції Сталіна Польща отримала значні землі на заході, землі Німеччини".