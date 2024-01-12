Пожежа почалася з загоряння стінки за топкою пічки в польовій бані.

У Курській області РФ згоріла польова лазня російських окупантів.

Як повідомляє канал ASTRA, 2 мобілізованих загинули, 2 строковиків постраждали внаслідок цієї події. За попередніми даними, пожежа сталася 11 січня в районі села Анатоліївка Рильського району Курської області у польовій бані військовослужбовців.

"Внаслідок пожежі загинули двоє мобілізованих: 26-річний командир стрілецького взводу Дмитро Голубєв із Санкт-Петербурга та 32-річний машиніст екскаватора Олександр Стулов із Нижегородської області", - пише ASTRA.

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З отруєнням чадним газом до лікарні потрапили двоє строковиків: 20-річний Павло С. з Ленінградської області та 20-річний Кубанич Т. із Санкт-Петербурга. Попередньо пожежа почалася з загоряння стінки за топкою пічки в польовій бані.

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Як повідомляв УНІАН, раніше на військовому полігоні під Ростовом масового загинули російські окупанти - сталася "неприємна випадковість". За "версією" росіян, військовослужбовці окупаційної армії нібито розвели багаття у безпосередній близькості до боєприпасів. Внаслідок потрапляння іскор БК почав детонувати.

Внаслідок потужних вибухів самоліквідувалося 10 російських військових. Ще 15 отримали поранення та були ушпиталені.

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