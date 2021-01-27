Суддя арбітражного суду Москви Є.С. Ігнатова залишала у відмовних рішеннях приховані послання з неоднозначним змістом.
Увагу на це звернув анонімний телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
Напис "піс*ку сосіть" виконано білим кольором - тому його не видно в оригінальному документі, проте він виділяється при копіюванні тексту.
Саме визначення стосується банкрутства ТОВ "Урбан груп"" - будівельної компанії з Підмосков'я. Її визнали неплатоспроможною у 2018 році, а у вересні 2020 року арбітражний керуючий компанії Максим Бєлов звернувся до суду з проханням звільнити його з цієї посади. Суддя Ігнатова залишила прохання Бєлова без задоволення, адже він, на думку суду, не надав необхідні документи.
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Журналіст МБХ-медіа Олександр Скрильніков також звернув увагу на те, що це - не єдине рішення судді Ігнатової, яке закінчується рядком «піс*ку сосіть». За відповідним запитом в електронній картотеці суду знаходиться шість інших документів.
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