Напис "піс*ку сосіть" виконано білим кольором - тому його не видно в оригінальному документі, проте він виділяється при копіюванні тексту.

Суддя арбітражного суду Москви Є.С. Ігнатова залишала у відмовних рішеннях приховані послання з неоднозначним змістом.

Увагу на це звернув анонімний телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Напис "піс*ку сосіть" виконано білим кольором - тому його не видно в оригінальному документі, проте він виділяється при копіюванні тексту.

Саме визначення стосується банкрутства ТОВ "Урбан груп"" - будівельної компанії з Підмосков'я. Її визнали неплатоспроможною у 2018 році, а у вересні 2020 року арбітражний керуючий компанії Максим Бєлов звернувся до суду з проханням звільнити його з цієї посади. Суддя Ігнатова залишила прохання Бєлова без задоволення, адже він, на думку суду, не надав необхідні документи.

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Журналіст МБХ-медіа Олександр Скрильніков також звернув увагу на те, що це - не єдине рішення судді Ігнатової, яке закінчується рядком «піс*ку сосіть». За відповідним запитом в електронній картотеці суду знаходиться шість інших документів.

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Автор: УНІАН