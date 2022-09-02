Роман Фаассен – син старшої дочки президента РФ Марії Воронцової від першого шлюбу з громадянином Нідерландів Йоррітом Фаассеном.

Після "бавовни" у Криму фінальний етап чемпіонату Росії з картингу, в якому має брати участь онук президента Росії Владіміра Путіна, перенесли з Євпаторії до Грозного.

Про це пише "НВ".

Фінальний етап чемпіонату Росії з картингу мали провести в Євпаторії 9-11 вересня. Але змагання перенесли до столиці Чечні, тому що рашисти бояться диверсій українських військових в Криму.

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За даними "НВ", у чемпіонаті з картингу у класі "міні" бере участь 10-річний онук Путіна Роман Фаассен. Фаассен – син старшої дочки президента РФ Марії Воронцової від першого шлюбу з громадянином Нідерландів Йоррітом Фаассеном.

Онук Путіна брав участь у п'яти з шести етапів чемпіонату. Його найкращий результат – 14 місце з 22 за підсумками перегонів, які відбулися в Рязані 25 липня. У загальному заліку чемпіонату він займає 28 місце з двома очками, у поточного лідера, 11-річного москвича Марка Зайцева, 300 очок.

Фаассен представляє у змаганнях Москву – збоку на автомобілі поруч із прізвищем у нього розміщений прапор Росії, а на ремені у гонщика – прапори РФ та Нідерландів.

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