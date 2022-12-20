"Візит Путіна на фронт" проходив у російському Ростові-на-Дону.

Після того, як президент України Володимир Зеленський відвідав українських військових у Бахмуті, в мережі з'явилася інформація про те, що російський диктатор Володимир Путін теж був на передовій. При цьому, журналісти-розслідувачі впевнені, що "візит на фронт" проходив у Ростові-на-Дону.

Як пише "Агентство. Новини", президент РФ весь день провів в об'єднаному штабі родів військ.

"Прес-секретар президента Дмитро Пєсков сказав, що Володимир Путін побував у зоні "спецоперації". За версією Кремля, це сталося в п'ятницю, коли президент цілий день працював в об'єднаному штабі родів військ. Він розташований у штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що першим про нібито візит Путіна на передову заявив депутат російського парламенту Андрій Гурульов. Чиновник написав, що Путін був "в зоні "спеціальної військової операції".

Пізніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що слова Гурульова – правда.

"Якщо він має на увазі штаб, де він був у п'ятницю, то так", – сказав він.

Однак російські журналісти-розслідувачі вивчили відео відвідування Путіним штабу і з'ясували, що диктатор відвідував штаб військ Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

"Великий круглий стіл зі штабу ПВО і інтер'єр кімнати, в якій він знаходиться, збігаються з тим, що видно під час відвідування Путіним штабу родів військ. Той самий штаб в листопаді відвідував і міністр оборони Сергій Шойгу. Тоді також стверджувалося, що міністр перебуває в "зоні проведення "спецоперації", – підкреслили журналісти.

Публічні візити і зустрічі Путіна

Президент Російської Федерації Володимир Путін нещодавно провів зрежисовану зустріч з російськими генералами. У Міноборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки, заявили, що Путін, імовірно, мав намір продемонструвати колективну відповідальність за "спеціальну військову операцію".

19 грудня російський диктатор вперше за три роки відвідав Білорусь. Він їздив на зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що під час візиту до Мінська Путін тиснув на Лукашенка, щоб той дозволив направити білоруські війська на війну проти України.

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