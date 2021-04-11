У Рубцовську Алтайського краю 12-річна школярка померла після розмови з завучем.
Про це повідомляється в групі «інцидент Рубцовск» у «ВКонтакте».
Повідомляється, що завуч ліцею «Ерудит» викликала дівчинку до себе в кабінет і вилаяла за ролик в TikTok.
"Розмова проходила на високих тонах. З кабінету обидві вийшли в сльозах. Вже через годину вдома дівчинка відчула себе погано. Про це вона розповіла подружкам у WhatsApp», - розповіла учасниця групи Олеся.
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У прес-службі уряду Алтайського краю заявили, що за повідомленням про смерть дитини проводиться перевірка.
У понеділок, 12 квітня, уповноважений з прав дитини в регіоні Ольга Казанцева і представники місцевого Міносвіти відправляться в Рубцовськ, щоб розібратися в ситуації.
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