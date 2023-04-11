Маркетологи використали практично усі інструменти роспропаганди.

Росіяни запустили у підконтрольній Кремлю соціальній мережі "ВКонтакте" дивну крінж-рекламу про "знищений штаб НАТО у Львові".

Як повідомляє проект "Ищи своих", горе-маркетологи вдалися до клікбейту всіма інструментами роспропаганди - згадали і про "Кинджал", і про штаб НАТО, і про Львів.

"Кинжал знищив штаб НАТО у Львові: вбито 200 офіцерів", - йдеться рекламі із заголовком "Попалися всі і відразу".

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"Хто про що, а вошивий про лазню. Тут немає сенсу доводити, що до Львова нічого не прилітало, ну а штаб НАТО там - це, звичайно, вищий пілотаж", - іронічно додав проект.

Останні крінж-новини з РФ

Мабуть, не варто нагадувати, що Росія живе нескінченних потоком крінжу. Новинам з країни-агресора вже важко здивувати. Однак справжніми генераторами таких новин є "загони Путіна".

Нещодавно Бабці із "загонів Путіна" записали гнівне відеозвернення до президента США Джо Байдена після візиту в РФ лідера КНДР Сі Цзіньпіна. Вони вимагають, щоб Байден "забирався геть з Євразії" та ховався у підвалі Вашингтона.

Перед цим "загони Путіна" заметушилися після "української ДРГ" в Брянській області і вирішили, що Збройні сили України, Головне управління розвідки та Службу безпеки України потрібно визнати "терористичними організаціями".

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