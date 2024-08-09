Їх помітили на даху гіпермаркету "Лента".

У Бєлгородській області могли бути вражені ремонтна база російських військ і установка протиповітряної оборони.

Про це повідомляє російський Telegram-канал "Пепел". За їхніми даними, близько 02:00 під атакою понад п'яти безпілотних літальних апаратів опинилася ремонтна база в місті Новий Оскол. Пожежу в ангарі не могли загасити до самого ранку. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков заявляв про пожежу в ангарі на території одного з підприємств. Журналісти уточнюють, що саме там і перебувала російська база.

Також у мережі пишуть про можливе влучання в установку протиповітряної оборони в Яковлевському міському окрузі. Після ракетного обстрілу в полі в районі села Шопине помітили дим - саме звідти вчора фіксували пуски російських ракет.

Відео дня

Крім того, Telegram-канал "Аполітика?" повідомляє, що в Бєлгороді на даху гіпермаркету "Лента" встановлюють антідронові сітки.

Загострення на російському кордоні

Нагадаємо, 6 серпня росіяни заявили про наступ української армії на територію Курської області. В Україні не підтверджували проведення подібної операції.

Судячи з повідомлень у мережі, війська значно просунулися вглиб російської території. Міноборони РФ заявило про перекидання сил у цей район.

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