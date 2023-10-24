Вона стосується загарбників, які повернулися з України.

Адміністрація президента РФ сказала пропагандистським ЗМІ не публікувати новини про злочини, скоєні російськими військовослужбовцями, які повернулися з війни проти України.

Про це пише Медуза з посиланням на джерела. Рішення було прийнятодля того, щоб росіяни не вважали своїх солдатів потенційними злочинцями і "не боялися їх повернення". "Є бажання показати, що з фронту повертаються реально ввічливі, чуйні і турботливі люди", - сказав один з них.

При цьому раніше частина провладних ЗМІ писала про злочини солдатів, оскільки це приносить хороший трафік, а інші - навпаки, намагалися писати "позитивні" новини про повернення загарбників.

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Окупанти продовжують скоювати злочини, але вже в Росії

Раніше російське "Агентство" підрахувало, що тільки за сім місяців цього року загарбників, які повернулися з війни в Україні, звинуватили у вбивстві як мінімум 17 осіб.

Також неодноразово повідомлялося про напади, домагання та зґвалтування, вчинені російськими окупантами на території РФ.

Наприклад, в Ростові-на-Дону колишній ув'язнений-найманець приватної військової компанії "Вагнер" жорстоко вбив жінку, яка показувала йому квартиру.

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