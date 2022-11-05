Росіяни посварилися у супермаркеті, обзиваючи один одного лайливими словами.

У московському районі Гольяново покупці супермаркету влаштували скандал з персоналом - усе через молоко по акції.

Як повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, Москва", місцеві жителі прийшли до магазину на вулиці Уссурійській, щоб купити молоко за 24 рублі. Втім, товару вже нібито не було в наявності.

Згодом покупці побачили підписані жіночими іменами коробки з молоком. Люди вирішили, що працівники заздалегідь продали акційний товар своїм друзям. Розпочався скандал.

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"Поводитеся як бидло їб**е!", - кричала обурена дівчина-покупець.

Продавець на агресивні репліки відповіла дзеркально. Конфлікт продовжувався у службовому приміщенні. Невідомо, чим закінчилася суперечка за молоко.

"Голодні бунти" в Росії

Поки "великий полководець" Путін бореться з "українськими нацистами", безпощадно вбиваючи мирне населення, росіяни буквально б'ються за цукор, засоби індивідуальної гігієни та інші блага цивілізації, які в РФ вже недоступні, через жорсткі санкції.

У мережі з'явилися безліч відео, на яких росіяни "змітають" дефіцитні товари з прилавків супермаркетів. Втім, режим Путіна продовжує заспокоювати росіян "вдалим імпортозаміщенням".

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