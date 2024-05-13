Він перебував на ремонті в порту Архангельська.

У порту російського Архангельська горить теплохід "М.В. Ломоносов". Повідомляють, що він перебував на ремонті.

Міністерство Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих повідомляє, що на верхній палубі теплохода виникло загоряння площею 936 квадратних метрів.

За даними місцевої адміністрації, людей всередині немає. Рятувальники зосереджені на ліквідації загоряння та захисті сусіднього судна. На місці працюють 37 фахівців і 10 одиниць техніки.

Згідно з даними з відкритих джерел, цей теплохід побудували в 1962 році, у 2005 було проведено повну реконструкцію. Довжина судна становить 78 метрів, ширина - 14,5, висота 12,5.

Пожежі на російських суднах: останні новини

У лютому в мережі опублікували відео масштабної пожежі в Санкт-Петербурзі. Незабаром стало відомо, що горить російський криголам "Ермак", пожежа охопила дві палуби. У Росії заявили, що судно підлягало утилізації.

Уже у квітні в Примор'ї загорівся російський багатофункціональний корабель поставок "Катерина Велика". Повідомлялося, що внаслідок пожежі загинула людина, ще троє постраждали.

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