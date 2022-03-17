Ось так називають жителів РФ, які не хочуть мати нічого спільного з путінським фашистським режимом.

Після вторгнення в Україну, лавини західних санкцій і масового виходу провідних світових компаній з ринку Росія, м'яко кажучи, стала не найсприятливішим місцем для життя. Громадяни РФ почали тисячами залишати країну і їхати, куди тільки можна, наприклад, в Грузію або Ізраїль. Таких людей Володимир Путін затаврував "зрадниками". За словами президента Росії, війна в Україні допоможе "очистити" країну від них. Як відбуватиметься процес, розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що це відбудеться автоматично — "зрадники" самі підуть зі своїх місць, а деяких покарають, відповідно до закону.

На недавньому брифінгу журналіст "Медузи" запитав у Пєскова: "Вчора Володимир Путін на нараді про заходи підтримки регіонів говорив про "очищення суспільства", яке має зміцнити країну. Як у розумінні президента відбуватиметься це "очищення"? І хто саме ті зрадники, яких, на думку президента, народ Росії зможе відрізнити від справжніх патріотів?"

Пєсков відповів: "Ну, ви знаєте, в подібні нелегкі часи і в подібних відповідальних, емоційно екзальтованих ситуаціях якраз дуже багато людей показують свою сутність. І дуже багато людей показують себе, по-російськи кажучи, зрадниками. Вони самі зникають з нашого життя. Хтось йде зі своїх посад, хтось йде з активного службового життя, хтось залишає країну і переїжджає в інші держави. Ось так це очищення і відбувається. Хтось порушує закон і несе за це покарання, відповідно до судових рішень".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: