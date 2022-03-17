Після вторгнення в Україну, лавини західних санкцій і масового виходу провідних світових компаній з ринку Росія, м'яко кажучи, стала не найсприятливішим місцем для життя. Громадяни РФ почали тисячами залишати країну і їхати, куди тільки можна, наприклад, в Грузію або Ізраїль. Таких людей Володимир Путін затаврував "зрадниками". За словами президента Росії, війна в Україні допоможе "очистити" країну від них. Як відбуватиметься процес, розповів прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що це відбудеться автоматично — "зрадники" самі підуть зі своїх місць, а деяких покарають, відповідно до закону.
На недавньому брифінгу журналіст "Медузи" запитав у Пєскова: "Вчора Володимир Путін на нараді про заходи підтримки регіонів говорив про "очищення суспільства", яке має зміцнити країну. Як у розумінні президента відбуватиметься це "очищення"? І хто саме ті зрадники, яких, на думку президента, народ Росії зможе відрізнити від справжніх патріотів?"
Пєсков відповів: "Ну, ви знаєте, в подібні нелегкі часи і в подібних відповідальних, емоційно екзальтованих ситуаціях якраз дуже багато людей показують свою сутність. І дуже багато людей показують себе, по-російськи кажучи, зрадниками. Вони самі зникають з нашого життя. Хтось йде зі своїх посад, хтось йде з активного службового життя, хтось залишає країну і переїжджає в інші держави. Ось так це очищення і відбувається. Хтось порушує закон і несе за це покарання, відповідно до судових рішень".
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.