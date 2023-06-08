Звільнений з пригожинського полону російський офіцер заявив, що найманці його жорстоко катували.

Підполковник російської армії, якого раніше полонила "Група Вагнера", заявив про тортури, якими його примусили зізнатися в мінуванні шляхів відходу найманців. Відео в жанрі "як все було насправді" опублікував телеграм-канал "База".

На відео підполковник ЗС РФ Роман Вінівітін, очевидно, вже звільнений з полону "групи Вагнера", детально виклав свою версію конфлікту з найманцями.

"Я об'їжджав свої підрозділи і передові порядки, шлях мені перегородили співробітники ПВК. Для цього не було підстав. Терпіти це я як бойовий офіцер не збирався. В результаті співробітники "Вагнера" були роззброєні і відправлені у відомому напрямку: на х*й вони були послані", – говорить підполковник.

Відео дня

Однак пізніше вагнерівці все ж взяли Вінівітіна в полон. За яких обставин – підполковник замовчує.

"Тримали в підвалі, знущалися так, як не знущався б будь-який озлоблений російський солдат над полоненим солдатом ЗСУ. Мене побили, не давали спати, три рази за ніч мене просто витягали з підвалу і намагалися розстріляти. Відео з моїм допитом це результат тиску", - заявив він.

Вінівітін спростував заяви Пригожина про те, що 72-а бригада замінувала шляхи відходу "групи Вагнера". Також підполковник розповів, що з найманцями у його бригади був давній конфлікт, в ході якого "вагнерівці" нібито викрали у армійців два танки Т-80, чотири гармати, "Камаз" і БМП.

"Був випадок, пов'язаний із загрозою фізичної розправи над бійцями роти РЕБ, яких обіцяли оточити і "обнулити" тільки за те, що вони працювали не так, як хотілося "вагнерам". Був викрадений старшина одного з наших батальйонів, його мучили, катували, бризкали в очі кислотою, обливали бензином. Був викрадений начальник штабу, якого побили і викинули зв'язаним в районі бойових дій", – стверджує підполковник.

Також Вінівітін стверджує, що вагнерівці зґвалтували одного з солдатів його бригади, інших викрадали і "намагалися поміняти на боєприпаси".

Конфлікт Пригожина з Внівітіним - що відомо

Минулого тижня ватажок "ПВК Вагнера" Євген Пригожин заявив, що під час боїв у Бахмуті солдати 72-ї бригади ЗС РФ замінували шляхи, якими найманці мали відступати з міста. Також він показав рапорт про сутичку солдатів РФ з найманцями, датований 17 травня.

Також Пригожин опублікував відео з підполковником армії РФ Вінівітіним, який на камеру зізнається, що по-п'яні нібито мінував дорогу в тилу у вагнерівців. Явно перебуваючи під тиском російський офіцер заявив, що робив це з особистої неприязні до найманців.

Пізніше "Легіон Свобода Росії" пропонував Пригожину поміняти полоненого Вінівітіна на рядових солдатів армії РФ, взятих повстанцями в полон в боях за Бєлгородську область. Однак Пригожин від такого обміну відмовився.

Вас також можуть зацікавити новини: