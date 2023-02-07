Проекти холдингу "Газпром-Медіа" перестали робити публікації у відеохостингу ще до офіційного закриття YouTube в РФ.

Проекти холдингу "Газпром-Медіа" вирішили піти на випередження й перестали викладати публікації в YouTube з 1 лютого на тлі чуток щодо можливого закриття сайту.

За даними Baza, внутрішнє розпорядження про заборону YouTube підписав гендиректор компанії Олександр Жаров, який раніше очолював "Роскомнагляд". Таким чином РФ хоче "привчити" росіян не користуватися сайтом ще до його офіційної заборони, пише видання.

Згідно з джерелами ЗМІ, акаунти телеканалів "Матч ТВ" і "П'ятниця" вже тиждень не оновлюються. Канал "ТНТ" за останні сім днів виклав кілька відео. Ймовірно, це сталося через помилку SMM-менеджерів, які "щось наплутали", кажуть джерела.

Відео дня

При цьому Rutube поки що продовжує працювати з американським відеохостингом. Однак сьогодні в холдингу проводять тематичну нараду щодо того, як "Газпром" буде полишати YouTube.

Видання пов'язує таке внутрішнє "скасування" сайту з примхою засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який раніше звернувся до генпрокурора РФ з проханням обмежити YouTube у Росії від 30 жовтня 2022 року.

Закриття YouTube в Росії

Розмови про закриття американського популярного відеохостингу YouTube лунають вже деякий час на тлі бажання Кремля обмежити інформаційний простір росіян для поширення своєї пропаганди.

Буквально 18 січня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин анонсував закриття сайту YouTube всередині РФ. Він пригрозив, що покарання за використання відеохостингу торкнеться всіх росіян. Нещодавно в мережі також з'явилися чутки про те, що в Росії можуть закрити YouTube від 28 лютого.

Також Кремль докладає зусиль для закриття інших інформаційних каналів для росіян. Нещодавно РФ оштрафувала американський відеострімінговий сервіс Twitch Interactive за відмову видалити контент про війну в Україні.

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