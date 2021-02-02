У Росії задумалися, як посилити контроль над молодшим поколінням, щоб не допустити їх до участі в опозиційних політичних мітингах.
Про це йдеться у статті російської газети «Ъ».
Читайте також"Прямо в спецприймальнику": у Москві за новою справою затримали спікера Навального
Уряд хоче запровадити у школах спеціальну посаду – радників директорів з виховання. Вони повинні будуть обговорювати зі школярами насамперед політику і відмовляти від участі в опозиційних акціях.
Для цього автори проекту навіть вигадали конкурс «Навігаторів дитинства», взяти участь у якому зможуть як чинні педагоги, так й студенти педагогічних вишів. Щомісячно їм платитимуть 15 тисяч рублів.
Перша програма навчання «радників з виховання» пройде влітку 2021 року в дитячому таборі «Артек» на території окупованого Криму. Розрахована на 106 годин, через неї можуть пройти понад 2,5 тисячі педагогів.
Інші новини з Росії
- На Сахаліні 40 рибалок віднесло в море на крижині (відео)
- Блокування та сповільнення трафіку: в РФ задумалися про покарання за "недружню позицію до країни"
- У Росії школяр облив однокласницю перекисом водню і підпалив (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram