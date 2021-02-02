Перша програма навчання «радників з виховання» пройде влітку у дитячому таборі «Артек».

У Росії задумалися, як посилити контроль над молодшим поколінням, щоб не допустити їх до участі в опозиційних політичних мітингах.

Про це йдеться у статті російської газети «Ъ».

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Уряд хоче запровадити у школах спеціальну посаду – радників директорів з виховання. Вони повинні будуть обговорювати зі школярами насамперед політику і відмовляти від участі в опозиційних акціях.

Для цього автори проекту навіть вигадали конкурс «Навігаторів дитинства», взяти участь у якому зможуть як чинні педагоги, так й студенти педагогічних вишів. Щомісячно їм платитимуть 15 тисяч рублів.

Перша програма навчання «радників з виховання» пройде влітку 2021 року в дитячому таборі «Артек» на території окупованого Криму. Розрахована на 106 годин, через неї можуть пройти понад 2,5 тисячі педагогів.

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Автор: УНІАН