Сьогодні Апеляційний суд Амстердаму ухвалив рішення, згідно з яким "скіфське золото" належить Україні.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прогнозує, що експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", відомих як "скіфське золото", які перед окупацією Росією Криму демонструвалися у Нідерландах в музеї Алларда Пірсона, незабаром повернуться в Україну.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

"Нарешті справедливість для експонатів з Криму була досягнута. Вже незабаром скіфське золото повернеться до України. Де його законне місце історично", - підкреслив Ткаченко.

Рішення Апеляційного суду Амстердаму про приналежність Україні "скіфського золота", може бути оскаржене у Верховному суді Нідерландів, повідомляє Reuters.

Головуючий суддя Поулін Хофмейєр-Руттен під час стислого оголошення суті рішення сказала, що національні культурні інтереси України переважають інтереси музеїв у Криму.

"Музей Алларда Пірсона більше не зобов'язаний повернути цінності Кримським музеям. Права Української держави, що ґрунтуються на законах про музеї... мають переважну силу", - сказала суддя.

Відповідне рішення суду ще може бути оскаржене у Верховному суді Нідерландів.

Повернення "скіфського золота"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 жовтня, Апеляційний суд Амстердаму ухвалив рішення, що "скіфське золото" належить Україні.

Довідка УНІАН. 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення, яким колекцію "скіфського золота" мали повернути Україні, а не в окупований Росією Крим. Предметом спору була колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які було привезено для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі".

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

У Міністерстві культури РФ наполягали на передачі колекції "скіфського золота" у власність Росії. Дія контракту, який давав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, закінчилася 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважалися незаконно вивезеними з України і підлягали поверненню.

Автор: Віталій Саєнко