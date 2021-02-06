У відділку чоловік провів 9 годин, перекладача йому не надали.

Суд Санкт-Петербурга виписав 5 тисяч рублів штрафу за скандування політичних гасел глухонімому росіянину.

Про це повідомляє Telegram-канал Апология протеста.

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31 грудня чоловік йшов до магазину «Світ мистецтв», про акції протесту він не знав. Заклики співробітників поліції про припинення акції він, звісно ж, не чув. Коли росіянин побачив, що інших громадян почали затримувати, то показав поліцейським жест, що не чує.

Однак його затримали. У відділку той провів 9 годин, перекладача не надали. Адвокат затриманого уточнив, що чоловік не зміг зрозуміти роз’яснення правоохоронців про право не свідчити проти себе, оскільки німий. У протоколі вказано, що громадянин «разом з іншими учасниками публічного заходу скандував лозунги», попри те, що в нього немає можливості говорити.

Протести в Росії через арешт Навального

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.

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Автор: УНІАН