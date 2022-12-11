Такий же статус має Архангел Михаїл.

Російська православна церква підготувала для окупантів, які вбивають українців, молитвеники із молитвою про диктатора Володимира Путіна. Втім, у тексті його величають "архістратигом".

Як повідомляє моніторинговий проект "OSINT Бджоли", пропагандистські молитви роздають усім окупантам у зоні бойових дій.

"В молитвениках, які були роздані рашистським військовим, Путін був названий архістратигом — верховним командувачом Божого війська. Такий же статус має Архангел Михаїл. Навіщо соромитися? Одразу б до Бога прирівняли", - зазначають експерти.

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Підтримка війни в Україні з боку РПЦ - що відомо

РПЦ відкрито підтримує криваву війну, розв'язану Росією проти України. Наприклад, повідомлялося, що в храмах РПЦ парафіянам пропонують вирішити фінансові труднощі, відправившись на загарбницьку війну проти України. Також глава РПЦ патріарх Кирило переконував віруючих, що загибель у війні в Україні "змиє" з росіян всі гріхи.

У травні УПЦ Московського патріархату заявила про свою самостійність і незалежність від РПЦ. Втім, за інформацією ЗМІ, священики УПЦ досі підтримують зв'язок з РПЦ, зокрема, з Патріархом Кирилом, який підтримує криваву війну проти України. Відбувається і обмін пропагандистською інформацією, в якій виправдовуються злочини Росії.

23 жовтня російський патріарх Кирило заявив, що Росію "хочуть стерти з лиця землі". Тому він заявив, що треба молитися за диктатора Володимира Путіна і окупантів, які вбивають українців. Війну Росії проти України Кирило назвав "битвою, в яку ми не з власної волі вступили".

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