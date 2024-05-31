Каструльний бунт не допоміг: у РФ рух дружин мобілізованих визнали іноземним агентом

У самому русі кажуть, що в них немає фінансування взагалі, не те що з-за кордону.

Російська влада визнала рух дружин мобілізованих "Путь домой" іноземним агентом. Такий самий статус отримала і провідна активістка руху Марія Андрєєва, повідомляється на сайті російського Мін'юсту.

Активістки "Путь домой" регулярно звертаються до влади і проводять мирні акції з вимогою повернути їхніх близьких з війни. Оскільки отримати дозвіл на звичайний мітинг протесту вони не можуть, жінки влаштовують "гібридні" акції, наприклад, приходять до військових меморіалів і покладають квіти, вдягнувшись у "протестний" одяг - білу хустку.

Однією з найдивніших акцій "протесту" став "каструльний бунт". Сенс був у тому, щоб вийти на балкон своєї квартири, або просто підійти до відчиненого вікна і почати барабанити ложкою по порожній каструлі. Так активістки намагалися показати, що їх багато по всій країні.

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Згідно з російськими законами, статус іноагента присвоюється організаціям і фізичним особам, які отримують фінансування з-за кордону. Але в русі "Путь домой" стверджують, що в принципі не мають жодного фінансування.

"Що ж далі? Іноагентами стануть мобілізовані та контрактники, які скаржаться на відсутність виплат та обмундирування?" - обурюються активістки.

Нова мораль у Росії

Як писав УНІАН, російські "ветерани СВО", яких Путін називав "новою елітою Росії", скоюють безліч тяжких злочинів, опиняючись вдома. Зокрема страшними темпами зростає статистика сексуального насильства над дітьми, яке вчиняють такі "герої".

Також ми розповідали, що на тлі репресій проти будь-якого інакомислення в Росії вирішили виключити "Талібан" із реєстру терористичних організацій. Відповідну ініціативу подали МЗС і Мін'юст.

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