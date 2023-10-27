Глава "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив, що нова станція повинна бути запущена швидко, інакше вона ризикує відстати від конкурентів.

Нову російську космічну станцію планують ввести в експлуатацію у 2027 році. Роскосмос взяв на себе зобов'язання по створенню власного орбітального форпосту ще в минулому році.

"У міру того як ресурс МКС вичерпується нам потрібно вводити в дію не один сегмент, а всю станцію. І в 2027 році перший сегмент повинен бути виведений на орбіту", - заявив президент Російської Федерації Володимир Путін під час відвідування ракетної корпорації в підмосковному Корольові.

З моменту запуску МКС в 1998 році вона стала символом міжнародної дипломатії і співпраці, але Росія заявила, що піде з проекту, опинившись відрізаною від Заходу після повномасштабного вторгнення в Україну. Однак російські космонавти залишаться на борту до 2028 року - довше, ніж планувалося спочатку.

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Керівник Роскосмосу Юрій Борисов заявив, що Росія повинна швидко запустити свою станцію, інакше вона ризикує відстати від своїх конкурентів, включаючи спільний проект космічних агентств США, Європи, Канади та Японії.

"МКС старіє та припинить своє існування приблизно в 2030 році. Якщо ми не почнемо масштабні роботи зі створення російської орбітальної станції в 2024 році, то цілком ймовірно, що ми втратимо можливість через цей часовий розрив", - заявив Борисов.

МКС є однією з двох космічних станцій, що знаходяться на орбіті, поряд з китайською космічною станцією "Тяньгун". Однак приватні компанії також зацікавлені у створенні власних станцій, оскільки вартість польотів у космос продовжує знижуватися.

Аварія станції "Луна-25" - що відомо

Росія спробувала вперше після розвалу СРСР запустити космічну станцію "Луна-25", яка зазнала аварії при посадці.

19 серпня станцію почали готувати до посадки, але в ході виконання операції, "на борту автоматичної станції сталася нештатна ситуація, яка не дозволила виконати маневр", зв'язок із супутником перервався. Заходи з пошуку апарату і установки з ним зв'язку 19 і 20 серпня результатів не дали.

Пізніше в "Роскосмосі" заявили, що "Луна-25" розбилася через несправність акселерометрів.

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