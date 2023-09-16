Комісія розглядає 16 можливих причин неправильної роботи акселерометра.

У "Роскосмосі" заявили, що російська станція "Луна-25" розбилася через несправність акселерометрів.

"Коригуючий двигун не припинив свою роботу за інформацією від акселерометра. Це той прилад, який показує про зміну швидкості. Причина - акселерометри не увімкнулися", - розповів глава "Роскосмосу" Юрій Борисов.

За його словами, збій в роботі акселерометрів - основна причина аварії станції, яку розглядають фахівці. Вони розбираються, чому прилади не увімкнулися.

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"У нас існує близько 16 версій, 11 ми вже перевірили", - заявив глава держкорпорації.

Комісія зі з'ясування причин аварії станції "Луна-25" планує завершити свою роботу в кінці вересня, уточнив Борисов.

Акселерометр - прилад, що вимірює проекцію удаваного прискорення (різниці між істинним прискоренням об'єкта і гравітаційним прискоренням).

Аварія станції "Луна-25" - подробиці

Розпіарена Російська станція "Луна-25", яка була першою спробою РФ після розвалу СРСР здійснити посадку апарату на місяць, зазнала аварії при посадці.

Супутник був запущений 10 серпня і знаходився на місячній орбіті. Як повідомляє Роскосмос, 19 серпня станцію почали готувати до посадки, але в ході виконання операції, "на борту автоматичної станції сталася нештатна ситуація, яка не дозволила виконати маневр", зв'язок із супутником перервався. Заходи з пошуку апарату і установки з ним зв'язку 19 і 20 серпня результатів не дали.

Батько "пострадянського космосу" Михайло Маров не витримав ганьби Росії у зв'язку з провалом місії "Луна-25" і потрапив до лікарні.

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