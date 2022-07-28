Він пропрацював в Міноборони РФ 22 роки.

Президент Росії Володимир Путін призначив генерал-полковника Віктора Горемикіна заступником голови Міноборони РФ.

Про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі правової інформації

Указом Путіна генерал-полковник Віктор Горемикін призначений на посаду заступника очільника Міноборони - начальника Головного військово-політичного управління Збройних сил.

З листопада 2021 року цю посаду обіймав генерал-полковник Геннадій Жидко, який, за інформацією незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team, з травня командує російськими військами в битві за Донбас.

Новий заступник Сергія Шойгу закінчив танкове училище в Челябінську, пройшов службу в ЗС СРСР і ЗС РФ.

На службу в МО РФ вступив в 2000 році - в Головне управління кадрів. Через 9 років він очолив це управління.

Як писав УНІАН, експерти американського Інституту вивчення війни інформували, що президент РФ Володимир Путін втратив довіру до своїх генералів. Диктатор настільки боявся, що його підлеглі вкотре провалять завдання, що доручив захоплення Лисичанська відразу двом командирам.

Так, за захоплення Лисичанська відповідали командувач центральним військовим округом РФ генерал-полковник Олександр Лапін і командувач повітряно-космічними силами країни-агресора генерал армії Сергій Суровікін, який також командує Південною групою військ окупантів.

Одночасне командування двох високопоставлених генералів операціями в Україні може зашкодити майбутнім російським операціям, вважають аналітики американського Інституту з вивчення війни.

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