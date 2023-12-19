Для цього Захід нібито працював з п'ятою колоною в РФ, щоб розвалити країну.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Захід намагався поділити РФ на п'ять частин. Ба більше, цю ідею нібито відкрито обговорювали.

"І саму Росію, як ми знаємо, планували поділити на частини... на п'ять... Вони не приховували цього. Все обговорювалося відкрито, відкрито обговорювалося", - заявив Путін на розширеному засіданні колегії Міноборони Росії.

За його "геніальною версією", після розвалу СРСР Захід "найактивнішим чином почав працювати в Росії" і "розтягувати утворені незалежні держави". Західні країни нібито "працювали з російською п'ятою колоною, сепаратистами та міжнародними терористичними організаціями", намагаючись "розвалити" Росію.

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Інші заяви Путіна

Як повідомляв УНІАН, Путін під час того ж виступу заявив, що не відмовиться від так званих цілей війни проти України, як і Захід не відмовляється "від агресивних цілей в Україні".

"Захід від своєї стратегії стримування Росії не відмовляється і від своїх агресивних цілей на (в - УНІАН) Україні не відмовляється. Що ж, і ми від своїх цілей СВО (війни - УНІАН) відмовлятися не збираємося", - заявив диктатор.

Крім того, Путін поскаржився, що Захід "передає противнику розвіддані в режимі реального часу, озброєння" і веде гібридну війну проти Росії. Також він додав, що активність НАТО різко зросла, до кордонів Росії перекинуто значні сили зі США.

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