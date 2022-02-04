Одна з десятка камер повернула на Путіна, але він спершу її не помітив.

Російський президент Володимир Путін відвідав церемонію відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 в Пекіні. Для нього виділили цілий порожній ряд з сидіннями.

На кадри з трансляції ігор звернув увагу таблоїд The Daily Mail.

Глава Кремля вмостився у кріслі і заплющив очі під час представлення команд країн-учасниць.

В цей момент одна з десятка камер повернула на Путіна, який ще відпочивав. Глава Кремля прокинувся, коли коментаторка згадала його прізвище.

Володимир Путін прибув 4 лютого до Китаю, де вже встиг зустрітися з главою КНР Сі Цзіньпінем.

Раніше західна преса писала, що китайський лідер міг попросити російського президента не нападати на Україну на час ігор, щоби вся увага світу була прикута до спортивної події у КНР.

4 лютого у Пекіні пройшла урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор. В рамках заходу організатори підготували колоритне шоу.

Також відбувся парад країн-учасниць Ігор (на арену вийшла 91 збірна). А в кінці за традицією було піднято олімпійський прапор і запалено вогонь Олімпіади.

Україну представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

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