Російський терорист не зміг промовчати у відповідь на те, як Путін у зверненні до росіян сам себе принизив.

Президент РФ Володимир Путін дійшов до піку свого "маразму" й принизив сам себе, визнавши, що Росією керувати "марно".

Про це він заявив в рамках звернення до росіян, нарвавшись на гнів "головного" терориста РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

"Управляти Росією зовсім нескладно, але, абсолютно марно", - зізнався Путін.

Гіркін в Telegram вказав, що сам не очікував такого одкровення від президента РФ і припустив, що таким чином Путін виправдовує той бардак, який твориться в політичних колах Росії, де його "улюбленці" гризуться за владу.

"Тепер зрозуміло, чому ні Пригожину, ні Кадирову ніхто голосно-різко не скомандує: фу! не можна! місце! До чого це все йде думаю, зрозуміло", - висловився терорист.

Кадиров з Пригожиним знову посварилися через владу

Нагадаємо, що перепалки між засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і лідером Чечні Рамзаном Кадировим, як і з іншими "фігурами-влади" в Кремлі - буденна справа для російської політики.

Сьогодні Пригожиним з Кадировим знову поцапалися, але вже через втручання третіх осіб. Зокрема, "права рука" Кадирова Адам Делімханов заявив, що Пригожин не розбирається у війні і діяльності чеченського підрозділу "Ахмат", а також закликав ватажка "вагнерівців" вирішити все лицем до лиця.

У відповідь Пригожин заявив, що не зрозумів сенсу "наїзду", оскільки не говорив нічого поганого про підрозділи "Ахмат".

Вас також можуть зацікавити новини: