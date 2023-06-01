При цьому Пригожин заявив, що готовий зустрітися віч-на-віч з правою рукою чеченського блазня.

Конфлікт ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина та "правої руки" Кадирова Адама Делімханова отримав продовження. Лідер терористичної ПВК виправдався після "наїздів".

Як повідомляє прес-служба Пригожина, він не розуміє, чому викликав лють друга Кадирова, адже нібито не говорив нічого поганого про підрозділи "Ахмат".

"Є відео, на яких чутно, що я говорив про підрозділи "Ахмат" під час своєї поїздки. Не бачу нічого поганого. Це перше. І друге. Щодо необхідності запровадження смертної кари та покарання вищих керівних чиновників Міністерства оборони за помилки, що призвели до загибелі особового складу та інших проблем СВО (так росіяни називають війну - УНІАН), - це моя думка, я продовжуватиму на ній наполягати", - заявив Пригожин.

Відео дня

Окремо він прокоментував різку пропозицію зустрітися віч-на-віч, щоб обговорити діяльність "Ахмату".

"Щодо мого місця розташування, то всі учасники цієї дискусії чудово знають мої у тому числі закриті спеціальні телефони та мають можливість зі мною зв'язатися", - зазначив Пригожин.

Конфлікт Пригожина та "Ахмату"

Депутат Державної Думи Російської Федерації від Чечні Адам Делімханов наїхав на ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Він запропонував головному "вагнерівцю" залагодити розбіжності віч-на-віч.

Конфлікт спалахнув через необережні заяви Пригожина про діяльність "Ахмату". За словами Делімханова, нібито "кадировці" виконують завдання, поставлені верховним головнокомандувачем. При цьому він звинуватив Пригожина в ліквідації великої кількості людей в Бахмуті.

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