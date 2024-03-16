Ватажок ПВК з позивним "Лотос" очікуваний табір з убивцями перетворив на провал із провалів.

У Росії гримить випадок про те, як "новий" ватажок ПВК "Вагнер" із позивним "Лотос" (Антон Єлізаров) спробував сформувати новий загін у складі добровольчого корпусу Росгвардіі в козацьких таборах під Ростовом, але зрештою ледве набрав пару сотню найманців, які стали дратувати всіх.

Деталі про "розваги" табору вбивць, який розформували у зародку, розкрив проєкт "ВЧК ОГПУ". РосЗМІ назвали цей інцидент "провалом із провалів" в історії ПВК "Вагнер".

"У підсумку, все проведення часу на базі зводилося до того, що найманці навіть не проходили підготовку - у таборі вони парилися в лазні і сиділи в телефонах, чекаючи поповнення. Згодом простій став дратувати всіх", - йдеться в повідомленні "ВЧК ОДПУ".

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Поки "вагнерівці" відмокали по лазнях, їхнього ватажка "Лотоса" було майже не видно: він не виходив із намету, пізніше на певний час зник із соціальних мереж. Однак "смута" тривала недовго.

Нещодавно "Лотос" анонсував плани зібрати 45-тисячне угруповання найманців під тим самим Ростовом, але це не реальний план, а відчайдушний блеф, підкреслює "ВЧК ОГПУ".

Там вважають, що угруповання найманців розформували за наказом Віктора Злотова (головком Нацгвардії РФ). Останній зажадав негайно згорнути проект після того, як отримав невтішну доповідь про успіхи "Лотоса".

"За словами самих вагнерів, новину про розформування вони дізналися навіть не з вуст Лотоса, командир так і не з'явився перед угрупованням... Іншими словами, ПВК "Вагнер", у такому вигляді, як її було створено Євгеном Пригожиним і Дмитром Уткіним, більше не існує, і навряд чи цю компанію буде відтворено", - зазначив проєкт.

Як з'явилася "ПВК "Вагнер" - є нова інформація

У березні один з екс-найманців ПВК "Вагнер" Марат Габідуллін розповів в інтерв'ю українській журналістці нові факти про створення угруповання.

За його словами, ініціатором створення приватної військової компанії був Путін: саме президент РФ, а не покійний очільник ПВК Євген Пригожин, був її ватажком. "Саме від нього надходили всі вказівки", - уточнив Габідуллін.

Він розповів, що "вагнерівців" готували спеціально під вирішення "путінського" завдання - окупації сходу України.

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